總統蔡英文於國慶談話中表示，過去一年來世界快速變化，美中貿易戰的持續進行；距離我們不遠的香港，因為「一國兩制」的失敗，正處於失序邊緣。中國依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅我們，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。 蔡英文指出，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛。拒絕「一國兩制」，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

她認為，中華民國已經在台灣屹立超過七十年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守護國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。七十年來，台灣共同經歷過種種嚴峻的挑戰。每一次挑戰，不但沒有擊倒台灣，反而讓大家更強壯、更堅定。

蔡英文指出，大家一起走過八二三砲戰，一起度過九六年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服。我們共同捍衛住腳下這塊土地，也捍衛住國家的主權。台灣經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。 一九七零年代的石油危機，一九九七年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有十年前的金融海嘯。經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，讓我們一次又一次，把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走。 台灣也經歷過八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災。天災病變的磨難，沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，人民復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天。

這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性。因為有這樣的韌性，台灣成為亞洲四小龍的一員。因為這樣的韌性，走過了民主化的艱鉅歷程，成為世界上重要的民主典範。

(工商 )