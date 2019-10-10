國民黨將印製40萬份「蔡政府執政3年十大惡政」文宣，3天內送各縣市黨部全面散發。（黃福其／攝）

國民黨將在國慶後，分兩波共發行8萬份「酬庸撲克牌」；圖為盒面設計「地表最強酬庸王」的酬庸撲克牌。（黃福其／攝）

國民黨推出酬庸撲克牌，其中一張鬼牌是陳水扁。（黃福其／攝）

國民黨推出酬庸撲克牌，其中一張鬼牌是陳明文。（黃福其／攝）

選戰倒數3個月，韓國瑜競選總幹事曾永權昨天在國民黨中常會，證實韓將在下周請假，全力投入選戰。會中並宣布將全面啟動文宣攻擊戰，揭示這次大選將以「無能、傲慢、濫權、酬庸」8個字標籤蔡政府，將印製40萬份「蔡政府執政3年十大惡政」文宣，3天內送各縣市黨部全面散發，另在國慶後發行8萬份「酬庸撲克牌」，要全面喚醒民眾記起蔡政府失政無能，明年大選予以下架。

國民黨昨天開中常會，中常委紛紛關心選戰進度。身兼韓競選總幹事的黨副主席兼秘書長曾永權指出，韓國瑜下周請假，全力打選戰，明年1月11日後才銷假上班。11月初成立全國競選總部，設在高雄是韓國瑜的承諾，因中北部人口多，後援總會與北部選辦都設在中央黨部。

與會人士說，包括高雄市的中常委侯彩鳳、青年中常委田方倫及李昭平等人提醒，不反對韓請假打選戰，但「市府還有局長、主秘尚未補實」，請假不備詢也會招致攻擊，尤其讓年輕人反感。黨主席吳敦義當場回應，會在韓請假前，設法幫韓補齊市府職缺。

曾永權則說，吳已召集22縣市黨部主委清楚指示「務必勝選」、「國民黨只有前進，沒有退路」，各縣市黨部全力投入選戰，黨中央已拍板，將以「無能、傲慢、濫權、酬庸」標籤蔡政府，並以此「非常適當的8個字」貫穿整場大選。因此8日開「蔡政府十大惡政」記者會後，將推出批判性文宣，9日送印40萬份，3天內送交各縣市黨部、競選總部、立院黨團。

多位中常委也提及去年九合一選舉的「幹話撲克牌」，是小兵立大功，讓很多人從趣味角度知道民進黨多可惡。

曾永權解釋，去年「幹話撲克牌」造成轟動，受歡迎到成為募款小物，因文宣效果特別大，今年將「地表最強酬庸王」，國慶後先就推出 1萬盒，第2波再推7萬盒。54張牌除了前總統陳水扁、綠委陳明文當鬼牌，另包括蘇貞昌等「敗選者聯盟」、陳菊人馬的「菊權升天」、林佳龍人馬的「肥龍再添」、「DPP金庫」、「東廠連線」等。

會中包括海外中常委都很認同，多位中常委當場以每盒100元「認捐」印製盒數，現場總計就超過10萬盒。

有中常委聽了曾永權的說明，對國民黨全面反攻蔡政府，當場表示「光聽了就蠻興奮的」。吳敦義則說，文宣內容講的全部是事實狀況，數據都可以引用，絕無問題。

曾永權也說，黨中央將成立60人以上的中央助講團，由吳當榮譽團長，另安排空戰團隊；未來後援會也會陸續成立，無論100人或上千人的規模都有。

(中時 )