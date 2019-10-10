對當前國內對立情勢，蔡英文總統今天發表國慶談話呼籲團結，她說，台灣社會因差異而出現的爭執，透過對話「我們一定可以找到彼此可以接受的最大公約數」。她也揭示國家未來路線和三大目標，強調只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。

蔡英文今天以「堅韌之國，前進世界」為題發表國慶談話指出，展望未來，前方的挑戰還有很多，等著我們一一克服。我們看見中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序。也因此，處於印太地區戰略前緣的台灣，成為了守護民主價值的第一道防線。

她說，中國利用「銳實力」步步進逼，但我們很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。「我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變」。

蔡英文認為，要做到這些，我們必須要團結。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，我們一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。「經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進」。

她細數三年多來的政績指出，我們也必須堅守自由民主的價值。台灣人民曾經一起走過民主化的艱辛道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。

我們也必須持續壯大台灣。三年多來，我們努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局。我們迎來投資大爆發，在全球經濟的變動中，站穩了腳步，方向是對的，我們就要繼續走。

三年多來，我們努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實。未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使人人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。

三年多來，我們推動國防自主、採購先進武器，提升國軍士氣，強化充足戰力。國造高教機的原型機剛剛出廠，國造艦艇也將陸續加入建軍行列。捍衛國土、堅守自由民主，國軍責無旁貸。

三年多來，我們積極參與國際，負責任、肯貢獻，成為維護區域和平穩定，不可或缺的良善力量。我們會持續和理念相近的國家攜手，爭取更多實質合作的機會。

蔡英文強調，未來的路線很清楚，目標也很明確：第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權；第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強；第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

她說，上一季，我們的經濟成長率，已經重返亞洲四小龍之首。世界經濟論壇評比我們是四大「超級創新國」之一。我們的高科技和

創新產業，也走在世界的最前端。

我們的體育選手、我們的技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。

我們自製的福衛五號，以及福衛七號接連升空，展現太空科技實力。就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。「當我們可以上太空，可以看見五千五百萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？」

蔡英文表示，歷史的磨難，會因為我們的韌性，而被轉化為成長力量。天災的挑戰，會因為我們的努力，而成為再生的契機。這塊土地上每一個人的努力，都讓我們的國家，一天一天變得更好、更進步。

她期待，在國慶日這一天，這塊土地上的所有人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰。「天佑台灣，台灣加油，中華民國加油」。

(工商 )