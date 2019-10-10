網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

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鴻海創辦人郭台銘今在參加北市府的升旗後，接著到桃園市平鎮區的國旗屋，參加民間自辦的國慶升旗典禮。不過，眼尖的網友卻發現前國民黨立委孫大千竟和郭台銘同台，訝異的說不出話來，到底是發生什麼事，跳船還是造反了？

桃園國旗屋的屋主張老旺為異域孤軍後裔，每年國慶都會自辦升旗典禮，至今年已連續25年，往年都吸引上千民眾自發性參加，被喻為民間版國慶升旗。郭台銘感念張老旺的愛國心，今年特到桃園參加國旗升旗典禮。不過，在某電視台直播升旗典禮時，眼尖網友卻發現挺韓大將孫大千竟也同台！

網友yenyu73於批踢踢發文表示，臺北市立委參選人孫大千怎沒有在台北，反而是跑到桃園國旗屋升旗典禮，跟郭台銘同台，大千速不素又缺摳摳拉！是不是又準備腳底抹油拉!大千的下一站到底會在哪呢？

底下網友也非常訝異表示，「跳船了嗎」、「孫大千哪是桃園人？他是從台北空降桃園的，現在又回台北選了」、「靠！這場活動根本鴻門宴啊！剛剛看了一下郭董在台上，結果變成競選活動了」、「第一韓粉造反拉」、「剛好打開看到孫六千喊什麼讓憨導當選，桃園立委全壘打，噁心死了，郭董後頭一臉尷尬也不能說啥」、「孫大千又正常演出了」！

(中時電子報)