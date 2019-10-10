日相安倍晉三有無發出賀電，蔡政府竟然搞得跟小英博士論文般撲朔迷離，這也真讓外界看傻眼。駐日代表謝長廷稱對方沒說假的，外交部也出面背書，賀電真有其事。學者包正豪發文嘲諷，他其實也接獲英國女王賀電邀喝茶，他說，確定賀電不是來自白金漢宮，但肯定是真的，至於是誰發出賀電，基於互信就按下不表了。

日本首相安倍曾對我發出賀電，因提到中華民國而引起對岸關注，日本政府被陸媒詢問此事卻予以否認，逼得行政院要徹查此事，不過，最新進度卻是外交部發言人歐江安出面澄清，安倍的確有發賀電，但不方便透露來源。

淡大教授兼全球發展學院院長包正豪今在臉書上自爆，他日前也接獲英國女王賀電，賀電上面這樣寫道，「親愛的包正豪教授，我想要表達對貴國國慶的祝賀之意，祝願中華民國能夠在未來的日子裡，都享有和平。有空來喝杯茶吧！白金漢宮的廚房最近新出一種花生餅乾，滿好吃的喔！您誠摯的，伊莉莎白。」

包正豪說，剛剛接獲英女王的賀電，確定不是白金漢宮發出，但肯定是真的。是誰發的，基於英國皇室與政府和他之間的互信，就不要追問了。

包正豪在文末tag外交部，女王找他喝茶，該給他一張台北-倫敦商務艙機票吧！不然，他要和女王說台灣壞壞，叫她去叫那個笨蛋首相把駐英代表處趕到 Isle of Man(曼島)去……。

這則發文其實是KUSO蔡政府，嘲諷這些官員怎麼把外交搞成這樣。保證賀電真有其事，卻不能說出賀電來源，這真是太奇怪了。網友留言也說，「可笑」、「現在當官只要會講淦話就無敵了」、「是個即使是黑函也來函照登的概念？」

(中時電子報)