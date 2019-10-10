蔡英文總統今日在國慶談話時宣稱「中華民國台灣六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」，對此親民黨籍立委陳怡潔質疑蔡英文這種言論是製造團結還是分裂？

陳怡潔指出，今天慶祝中華民國生日，蔡總統卻提出中華民國台灣是最大公約數，製造團結還是分裂，慶賀還是喝倒彩，中華民國台灣是國號還是新國家嗎？國家本來就是2300萬人的，不是藍也不是綠的，中華民國的總統在國家生日當天，好好說話真的有那麼難嗎？希望蔡總統記得自己要選的還是中華民國的總統。

(中時 )