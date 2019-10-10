中華民國台灣是最大公約數？橘委質疑蔡態度 11:192019/10/10 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳怡潔(照片由陳怡潔辦公室提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今日在國慶談話時宣稱「中華民國台灣六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」，對此親民黨籍立委陳怡潔質疑蔡英文這種言論是製造團結還是分裂？ 陳怡潔指出，今天慶祝中華民國生日，蔡總統卻提出中華民國台灣是最大公約數，製造團結還是分裂，慶賀還是喝倒彩，中華民國台灣是國號還是新國家嗎？國家本來就是2300萬人的，不是藍也不是綠的，中華民國的總統在國家生日當天，好好說話真的有那麼難嗎？希望蔡總統記得自己要選的還是中華民國的總統。 蔡英文：中華民國台灣六個字是社會最大共識 (中時 ) #中華民國 #台灣 #雙十國慶 #蔡英文 #陳怡潔 也許您會感興趣 推薦閱讀 四大謊言被戳破？蔡英文被譙三字 10:242019/10/06 政治 國慶貴賓證好綠 詹江村爆： 中華民國跟國旗被消失了 13:272019/10/06 政治 民間組織舉辦「愛國旗愛國家國慶大會」 10:532019/10/08 政治 搶藍選票 蔡最新競選影片 打中華民國牌 04:102019/10/09 政治要聞 讓中華民國快消失的 不就是小英 04:102019/10/09 政治要聞 社論－從台派的末路找兩岸的出路 04:102019/10/09 時論廣場 蔡英文論文案 LSE官方回應了 08:272019/10/09 政治 洪秀柱台南國慶升旗：要下架民進黨！讓韓國瑜凍蒜 08:522019/10/10 政治 萬人歡聚港都升旗慶雙十 韓：創新台灣奇蹟 10:022019/10/10 政治 8字批蔡政府 國民黨強打捍衛中華民國牌 10:412019/10/10 政治 政治熱門新聞 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 韓民調狂升7％ 網：這招讓小英滅頂 - 政治 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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