警方查獲第3級毒品水蜜桃果汁80包及葡萄果汁18包，共計98包毒品。（台中市警局第六分局提供／陳世宗台中傳真）

毒蟲為財再次販毒 形跡可疑遭警2度查獲

台中市政府警察局第六分局市政派出所員警，日前擔服巡邏勤務，發現1輛自小客車行左右搖晃、行跡詭異。警方便將其攔下盤查，赫然在駕駛座發現第3級毒品果汁包，並得詹姓駕駛(83年次)同意搜車輛；在該汽車後坐椅墊下另發現97包毒品果汁包，詹嫌坦承毒品為其所有，並有販賣之行為，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送，並經臺中地檢署起訴。

警方指出，詹嫌前因於高雄販賣毒品，在高雄橋頭地方法院審理中，竟然不知悔改，為了牟取不法利益來到臺中，再次鋌而走險販售毒品，且為了躲避查緝，向其朋友借車做為載運毒品的交通工具，想不到運送過程中形跡可疑，於西屯區惠來路與市政北七路遭警方攔查。

警方在他駕駛座上發現毒品而露餡，警方查獲第3級毒品水蜜桃果汁80包(總毛重931克)及葡萄果汁18包(總毛重171.5克)，共計98包毒品。

警方呼籲，製造、運輸、販賣第3級毒品，可處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣700萬元以下罰金，民眾千萬不要為了賺取不義之財，而鋃鐺入獄。

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(中時 )