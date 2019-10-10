太平警察局分局長蔡元戎（右二）近期頻帶著各級幹部及警勤區同仁拜訪轄內各大樓總幹事及管理(保全)人員，與他們建立治安互動平台網絡。（太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

馮惠宜／台中報導

太平地區在近幾年來因都市重劃，人口快速成長，新型態的社區大樓也如雨後春筍般林立，有時人與人之間又多了疏離感，常常成為犯罪死角及社區隱憂，太平警方有感如此，近期頻由分局長帶著各級幹部及警勤區同仁拜訪轄內各大樓總幹事及管理(保全)人員，親身走透透的方式來瞭解大樓住戶狀況，並與他們建立治安互動平台網絡，透過情資交流，共同維護社區環境安寧。

太平警方為落實執行「安居」精神，建立警民「友善通報網」，強化全民反毒意識，徹底將毒品趕出社區，希望「讓人民有感」、「讓治安平穩」，日前太平警分局長蔡元戎、偵查隊及轄區各派出所所長等人一同到轄內各社區大廈拜訪，展現警方反毒的決心。

警方同時也向管委會幹部、各住戶宣導一些犯罪的型態(如毒品犯罪、賭博場所、詐騙機房)等，並留意陌生可疑出入分子，倘若社區出現這些徵狀，應速通報警方派員前來查處，以創造住戶、管委會及警方三贏局面，避免成為治安死角、犯罪溫床，造成社區住戶們的恐慌。

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太平警方表示，「齊反毒、創安居！」不是口號，如民眾發現可疑的情資或社區出入分子複雜，均可向分駐(派出)所聯繫或直接撥打110報案，如因而偵破刑案可依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」規定有1千元至20萬元獎勵，治安的維護從您、我一同做起。

(中時 )