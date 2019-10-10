中央氣象局指出，從10日至13日的國慶連假全台各地天氣大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨，但下周一起受到東北風增強影響，北部與東北部民眾將感受到涼意，迎風面也有些許雨勢。

中央氣象局預報員官欣平表示，國慶連假時全台各地未受到明顯系統影響，各地天氣穩定，唯有部分地區會有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有短暫雷陣雨，清晨時在南部沿海地區也會有零星降雨。

官欣平說，但14日起受到東北風增強影響，雖然東北風仍沒有至十分強勁，但宜蘭及大台北地區民眾可以感受到明顯的涼意，高溫約在26度至27度，但中部地區及南部地區高溫仍有29度的可能。

官欣平提醒民眾，因為國慶連假各地可以見到陽光，紫外線指數的確偏高，就目前觀測各地是中量級至高量級，也有部分地區達到過量級。

(中時 )