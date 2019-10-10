大雅國小午餐廚房年久失修，且空間不敷使用，建物也無使用執照。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

大雅國小進行廚房補照及新（增）建工程簡報。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

大雅國小和平樓拆建工程預計明年中動工，所需經費約8300多萬元。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市大雅國小廚房年久失修，且空間不敷使用，建物也無使用執照，台中市教育局預計投入1130萬餘元新建。副市長楊瓊瓔前往學校關心進度時表示，教育立足點要公平，期盼未來廚房整建完成，能延續「中央廚房」運作模式，供應上安國小等鄰近學校優質營養午餐。

「大雅國小廚房補照及新（增）建工程」會議由大雅國小校長謝淵智進行工程經費申請計畫書簡報，楊瓊瓔、教育局副局長方炳坤和學校多位家長會代表皆出席會議關心。

謝淵智表示，大雅國小現有廚房依20年前法規建立，目前使用空間狹窄，生食材與熟食無法區隔與緩衝置放，地面排溝老舊破損滲水，且不符合當前作業區隔及流向管制等相關規定；因和平樓拆除，既有廚房的餐具室與乾料室將須進行拆除，導致廚房使用空間嚴重不足。

楊瓊瓔表示，大雅國小廚房需送餐到上安國小，既有廚房空間相對不足，經市議員吳顯森關心，研討增建廚房空間，不過「教育立足點要公平」，未來希望供應鄰近其他學校營養午餐，讓有限經費資源產生最大效益。

教育局說明，大雅國小廚房擴建工程，包括新建工程約87.41坪、經費850餘萬元，既有建物補照修改工程經費270餘萬元，總經費1130萬餘元，若相關作業順利，預計明年3月動工。

楊瓊瓔也指出，大雅國小和平樓拆建工程預計明年中動工，所需經費達8395萬元，由中央核准規劃設計費230萬元，並由地方負擔約8165萬元，市府將自2020年起分3年編列經費，希望提供師生最好的教育環境。

(中時 )