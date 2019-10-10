電視上常常能見到某種橋段，那就是當準新郎、準新娘交換完戒指準備要親吻時，半路突然殺出一個「程咬金」並將新娘或新郎拐跑。不可否認這些劇情在偶像劇、八點檔播放時的確很過癮，但若真像國外這名「程咬金」突然亂入前女友婚禮，並攔住禮車想要強行挽回穿著白紗的前女友，那可不太令人欣賞。

Man begs ex-girlfriend not to get married on her wedding day(取自/Zogo FB)

據《太陽報》報導，這起荒唐的事件發生在哥倫比亞的麥德林(Medellin)街頭，當穿著精緻白紗的新娘坐著禮車，準備到教堂時一名男騎士竟將機車擋在禮車前，影片中能見到女子神情激動地說著話，接著掩面哭泣，而男子戴著他的安全帽突然間下跪，希望能挽回前女友讓她不要結婚。當男子跪下時，一旁的圍觀者紛紛鼓譟，有的人喊著「不要結婚」也有人喊著「接吻、接吻」，男子聽到圍觀者的加油聲後突然將安全帽脫下，並試圖親吻新娘。隨後遭新娘大力地向後推。

據當地媒體報導，最後新娘的禮車離開了現場，徒留男子一人神情傷心的坐在摩托車上。由於該影片太過戲劇化，使其在網路上瘋傳。許多網友抨擊這名男子，有人認為「在他們分手時，男子已經失去了機會。現在應該讓她和平的出嫁」，並在後面寫上了一句髒話，不難看出該網友對於男子的厭惡。另外還有網友表示這名男子的行徑，是在「羞辱那個已經不愛他的女人」。

(中時電子報)