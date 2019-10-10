美國職棒大聯盟日籍好手大谷翔平，是日本女性最想結婚的男運動員。(資料照/美聯社)

日本婚禮顧問公司Watabe-Wedding進行一份問卷調查，請400位20到40歲的男女選擇，針對與運動選手結婚的面向回答相關問題，在最想與之結婚的男女選手中，最受歡迎的是滑冰女將淺田真央、女子高爾夫選手涉野日向子、美國職棒大聯盟二刀流好手大谷翔平。

這項調查是在今年9月中進行的，詢問了各200位20到40歲的男女，選擇最想結婚的運動員答案不限退休或現役，以及該運動員單身與否，男性最想結婚的女子運動選手中，淺田真央和涉野日向子並列第一，並列第二的是因為罹患白血病暫別運動圈的游泳女將池江璃花子、桌球女將石川佳純及體操選手畠山愛理，女性最想結婚的男運動員，大谷翔平高居第一，職棒退役名將鈴木一朗居次。

在和運動員結婚好處的選擇中，「了解自己不懂的世界」最多人選擇，占了28.3％，選這個選項的以女性比例較高，其次是「富裕」、占22.5％，再來是「感受勝利的喜悅」，占22.0％，「可以去現場看比賽」則占17.3％。

至於婚後生活最困難的地方，受訪者有相當多人選擇「飲食管理」這點，比例達65.3％，再來是選手容易面對的受傷問題，占54.0％。

這家婚顧公司也問了受訪者，與運動相關最好的約會方式，17.8％選擇一起去球場看比賽，一起從事比較簡單的運動占15.8％。

(中時電子報)