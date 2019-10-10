金門警方全面掃蕩毒品，抓緊「阻絕於境外」、「杜絕入侵校園」2大方向。（警方提供／李金生金門傳真）

金門警方今年已查獲毒品案94件97人次。（警方提供／李金生金門傳真）

警方掃毒槓上開花，現場也查獲槍枝。（警方提供／李金生金門傳真）

金門縣刑大副大隊長董紀宏說明專案小組赴台緝毒，阻絕毒品於境外的成果。（李金生攝）

金門警方掃毒抓緊「阻絕於境外」、「杜絕入侵校園」2大方向，取得毒品人口數、毒品數量及青少年涉毒案件均見下降的成果。縣刑大今（10）日宣布今年已查獲94件97人次，強調會持續不斷掃下去，邁向無毒家園的目標。

縣警局指出，金門地處離島，毒品問題不若台灣嚴重，但縣長楊鎮浯仍多次在公開會議中，指示該局專案、專責辦理，在「阻絕毒品於境外」、「杜絕毒品入侵校園」2大準則下，落實強力掃蕩工作。

縣刑大專案小組強力掃蕩下，在毒品人口數、毒品數量及青少年涉毒案件，均取得下降的成果，同時也以毒品均來自台灣，以人體夾帶或包裹郵寄方式進入，也將跨海赴台斷絕來源，列為查緝重點工作，同樣獲得具體成效。

專案小組統計，各單位2019年至今，查獲各類毒品案94件97人次（含犯行較重之運輸、販賣類型22件25人次），另查扣各級毒近800公克，其中即有多起個案是跨海赴台查獲，主要如下：

一、2月12日，縣刑大偵破劉姓、黃姓毒販運輸毒品，於尚義機場及烈嶼鄉將2嫌拘捕到案，起出海洛因15.81公克、安非他命1.62公克等證物。二、3月27日，縣刑大跨海溯源，偵破新北市陳姓嫌犯等4人販毒案，起出海洛因13.7公克、安非他命66.7公克等證物。三、7月8日，縣刑大偵破新北市李姓、郭姓藥頭販毒案，分別起出海洛因456.66公克、改造手槍1支及子彈10顆等證物，同案並清查5名藥腳到案。四、8月23日，交通警察隊攔檢陳姓嫌犯駕駛的自小客車內，查獲「小惡魔新興毒品咖啡包」13包，合計87.7公克。五、8月28日，金湖分局偵查隊偵破陳姓毒品通緝犯販毒案，起出第3級毒品愷他命94.57公克等證物。六、9月5日，縣刑大偵破新北市李姓嫌犯等6人販毒集團案，合計起出海洛因4.22公克、安非他命近70公克等證物。

該局強調，境內緝毒及溯源斷根雖初見成效，也相繼查獲現有毒品集團，但小型毒販仍伺機犯案，專案小組未曾鬆懈，在局長張國雄指揮下，配合新成立的「科技偵查組」，運用「車牌辨識系統」、「人臉辨識系統」、「手機鑑識採證系統」、「拉曼毒品快速檢測器」及「無人空拍機」等5大新式科技偵查利器，持續全面掃蕩工作。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )