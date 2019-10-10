資深名嘴許聖梅，因為犀利發言風格，成為談話性節目爭相邀約的對象，不過去年力挺高雄市長韓國瑜，慘遭電視台封殺，數度淚崩：「只想活下去有那麼難嗎」？凌晨時在臉書PO文訴心聲，坦言：「看著很多人靠黑韓賺錢，多少有些羡慕」。

許聖梅臉書PO出上節目的照片，表示生活中難免會低潮遇到瓶頸，但想不透時會選擇停下脚步喘口氣，話鋒一轉坦言看到許多人靠黑韓賺錢，通告一路滿到明年，不諱言心生羨慕，但自己則選擇另一條道路前進，雖然遭遇挫折，還得承受莫大壓力，但相信有更多的人跟自己一樣，最後只能安慰自己：「繼續在沈默螺旋當中掙扎吧」，畢竟生活只能靠自己。

許聖梅臉書全文。（圖／許聖梅臉書）

對於她一篇道出心聲的PO文，讓許多網友紛紛留言打氣：「做自己真的很重要，加油我們要做無愧於心的事」、「做自己是最棒的，永遠支持你，加油」、「佩服妳的精神，不怕惡勢力，不被錢誘惑」。

(中時電子報)