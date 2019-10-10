蔡英文總統今日上午於總統府前國慶演說時表示，社會的最大共識就是「中華民國台灣」。無論任何黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。對此，民進黨立委何志偉表示，蔡總統從來沒有軟弱過，而這段演說也顯示了蔡總統對國家的溫柔。

何志偉表示，蔡總統今天的談話，展現了身為國家領導人的高度，而且精準地提到台灣當前的狀態。何志偉說，過去蔡總統與其他政黨雖有一些摩擦，但從未口出惡言。何志偉說，蔡總統不是軟弱，而是展現了溫柔。

何志偉也在國慶日的這天許下三個願望。何志偉表示：1.台灣國力要更強；2.經濟指數讓人民有感；3.面對各政黨的不同意識形態，要更多地和解和彼此合作。

民進黨立委李俊俋則表示，民進黨黨綱的台灣前途決議文，早已寫明台灣依憲法規定目前叫中華民國，且台灣的未來將由2300萬人一起決定，李俊俋認為蔡總統的談話是再次強調立場和決心，並強調最重要的是台灣未來的發展。李俊俋表示，反觀高雄市長韓國瑜的國慶致詞還在談軍閥亂鬥、帝制等等。李俊俋表示，兩者的水準一比，高下立判。

(中時 )