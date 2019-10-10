蔡英文總統今天在國慶談話中，直指中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔，「中華民國台灣」是社會最大共識。國民黨團總召曾銘宗表示，憲法明示國號是中華民國，而不是中華民國台灣，嘲諷過往蔡英文時常以「這個國家」代稱中華民國，今年國慶談話進步不少，不禁令人質疑蔡為了想爭取更多中間選民選票。

此外，蔡英文也強調拒絕「一國兩制」是2300萬台灣人民最大的共識，曾銘宗表示，捍衛中華民國的主權與自由民主，以及反對一國兩制，是國民黨多年來的主張，未來會全力堅持這個立場。

關於蔡英文提及「中華民國台灣六個字，既不是藍色，也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」，曾銘宗試問「她是哪個國家的總統？中華民國的總統抑或是中華民國台灣的總統？」

曾銘宗說，依照憲法規定，國號是中華民國，而不是中華民國台灣，此講法不符合憲法，因此蔡英文應把「台灣」兩個字拿掉，「中華民國」才是2300萬人民的共識，因為我們的國家叫中華民國。

曾銘宗說，明年選舉將至，先前蔡時常以「這個國家」來代稱中華民國，今年蔡英文的講法比過往進步不少，質疑只是為了爭取選票的伎倆，但很遺憾地，她還是不願稱呼中華民國。

(中時 )