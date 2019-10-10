根據《Yahoo Sports》爆料，受到火箭總管莫瑞事件影響，至少5支NBA球隊準備因應2020-21年各隊薪資上限調降影響，畢竟薪資上限跟聯盟收入掛鉤，假如NBA在2019-20年球季沒跟大陸合作，那麼2020-21年球季薪資上限可能下降10％到15％！

如此一來，所有球隊支出計畫與所有球員收入水平都將受到影響，更麻煩的是，各隊已簽的頂薪合約仍將執行，隨著薪資上限與豪華稅徵收線下降，代表先前無須繳納豪華稅球隊，以後可能必須繳交豪華稅，首當其衝的就是擁有哈登、韋斯布魯克兩大球星的火箭。

目前NBA在2019-20年球季訂出的薪資上限是1.09億美元，假如按照當前的下降幅度來看，2020-21年球季至少會減少1160萬到1740萬美元，各隊少了這麼多的薪資空間可以運用，勢必相當難以操作，不管是頂薪球星或菜鳥新秀，起薪數字也會產生變化。

看來隨著NBA與大陸之間關係越演越烈，NBA球隊已經準備好「寒冬」來臨，一名球隊薪資顧問表示，「我還沒有經歷過這樣的倒退，過去幾年薪資上限都在上漲，現在可就不一樣了，我不知道聯盟是否有預防措施，如果沒有，接下來要繳豪華稅的球隊就多了。」

(中時電子報)