針對香港局勢日益惡化，美國參眾兩院外交委員會上月通過《2019年香港人權與民主法案》（香港法案），要求美國務卿向國會提交年度報告，除了評估香港能否繼續享受特殊待遇之外，並賦予政府權力對侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境等制裁。不過，曾負責美東亞事務的代理亞太助卿董雲裳表示，該法案是「巨大錯誤」，且剝奪香港特殊地位只會傷害香港人。

據香港《南華早報》10日報導，已於今年7月退休、現為耶魯大學法學院蔡中曾中國中心資深研究員的董雲裳（Susan Thornton）表示，參眾兩院通過的香港法案是巨大錯誤，「恐會懲罰到錯誤的人；對我而言，美國若移除香港特殊地位，對只會讓北京樂見，我真的不懂，我完全不能他們在打什麼主意」。

董雲裳並表示，此一法案正反映了美國與大陸及香港的政治對話有訊息誤傳，且美國表現應該要如「道德羅盤」，而非嘗試懲罰香港。她除了指控華府作為「不負責任且誤傳訊息」，強調美國官員應該對任何一方暴力行為表態反對，並譴責部分抗議者暴力行為，而非鼓舞示威群眾只因為他們高唱美國國歌，會更妥當。

董雲裳過去曾為川普政府內最資深的東亞事務外交官員，一度曾派駐台北「美國在台協會」（AIT）、在台學習中文，女兒也在台灣出生，與台灣關係深厚。不過自國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與如盧比歐（Marco Rubio）參議員認為她對北京過於軟弱，且如川金會談等重大場合也未見身影，鷹派當頭下，讓她決定退休。

《2019年香港人權與民主法案》被認為是美國現有《香港政策法》的加強版，若為川普簽署成為法案，總統將有權可制定破壞港自由民主的陸官員與人事制裁名單，實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。若《逃犯條例》修訂和23條立法通過，該法也要求總統制定策略，保障美國公民和企業免受威脅，包括重估美國與香港之間的引渡協議以及對香港的旅遊警示。

(中時電子報)