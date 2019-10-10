台中市警察局第三分局員警餐廳－「老松町食堂」7月開張，三分局副局長蔡期望親自下廚，吸引警局裏同仁爭相排隊等著吃色香味俱全的義大利麵。（馮惠宜攝）

國慶假期前夕，台中市政府警察局第三分局副局長蔡期望為感謝同仁堅守工作崗位盡責付出，為守護轄區治安與交通努力不懈，於108年10月9日親自下廚，端出他的拿手菜「義大利麵」慰勞同仁的辛勞，色香味俱全的佳餚，吮指回味的好味道讓員警笑著說，蔡副座真是「型男大主廚！」

台中市警察局第三分局員警餐廳－「老松町食堂」自7月中開張以來，每逢周三都是加菜日，副分局長蔡期望獲知後，為慰勞同仁辛勞，於國慶連假前秘密籌畫，在加菜日親自下廚，烹煮他的拿手菜「義大利麵」。

10月9日早上9時許「老松町食堂」廚房就傳來綿延不絕的剁菜聲，只見蔡期望忙進忙出備料，為了讓同仁吃得盡興，不惜成本採買自費購買多樣高級食材，循序加入大鍋翻炒，悉心燉煮的肉醬傳出誘人香氣，讓在場廚房助手忍不住都飢腸轆轆。

喜歡研究美食的蔡期望，在朋友引薦下讓他吃到驚為天人的肉醬義大利麵，而餐廳老闆也不藏私，大方將食譜傳授給蔡期望，也間接造福許多員警同仁。

這次蔡期望親自下廚加菜在分局內早有風聲，讓眾員警無不引頸企盼，本月負責辦伙的保民組同仁配合義大利麵出餐，也貼心準備玉米濃湯及蒸布丁，讓同仁吃得盡興。午餐時間，員警見到色香味俱全、精心熬煮的肉醬，3公斤的義大利麵條一下子就吃得盤底朝空，齒頰留香的好口味讓員警讚不絕口，吃得眉開眼笑，直誇：「型男主廚在我家。」

(中時 )