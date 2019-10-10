台南新營南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮，吸引數百人參加，國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝也到場參加。（莊曜聰台南傳真）

台南新營南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮，吸引數百人參加，國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝也到場參加。（莊曜聰台南傳真）

莊曜聰台南傳真

台南市青少年休閒活動推展協會與市議員蔡育輝服務處攜手，選在雙十國慶一早在新營南瀛綠都心公園舉辦國慶升旗典禮，數百民眾看著國旗進場，緩緩升上旗桿，大聲唱著國歌和國旗歌，場面令人感動。

國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝表示，現今台灣的社會氛圍氣氛很難讓人有「光輝十月」的感覺，所以近年來每當進入10月，他與服務處人員就在新營三民路周邊設置國旗，更在國慶日的早上，號召鄉親出動，一起參加升旗典禮，用行動力挺中華民國，蔡育輝強調，中華民國是個主權獨立、自由民主的國家，要珍惜、要愛護我們的國家。

今年升旗活動吸引不少年長輩帶著孩子、孫子參加，台南市青少年休閒活動推展協會理事長楊孟謀說，離開校門後就很少參加升旗、唱國歌，現在和這麼多人一起高唱國歌、國旗歌，內心湧起感動，希望以後都能與大家共同慶祝中華民國的生日。

今年國慶日有連續4天假期，台南市柳營體育會也舉辦「愛健康全民健行活動」，這場健行活動吸引了700多位民眾參加，眾人在秋高氣爽的連續假日伊始，從綠都心沿著綠川北街走到天鵝湖，全長達8公里，雖然氣喘噓噓，汗流浹背也直呼「超舒服的！」

(中時 )