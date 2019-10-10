飛機屬於公共場域，尤其非常重視飛行安全，旅客若在上面鬧事，恐怕會被直接請下飛機，不僅搭不到飛機，又超傷荷包。不過如果今天在飛機上鬧事的是機組人員，那下場會如何？美國Republic Airways航空公司被爆出有機組員工直接在機艙內打架，最新影片曝光，直見男方在貝女方賞了耳光後，怒往她肚子上灌注一擊重拳，再補搧回來一記巴掌，畫面相當震撼。

據《ABC新聞網》指出，這兩名打架的員工，分別是36歲的機師托馬斯（William Thomas）和29歲的空姐斯波爾（Marisha Sporer），據悉，他們約在去年11月開始交往，直到今年因為女方發現托馬斯手機有不應存在的內容，導致雙方開始吵架，轉成大打出手。

透過FlyerTalk提供的監視器畫面可以看見，機師托瑪斯進門後開始和女方發生爭執，直到斯波爾按耐不住情緒給了托瑪斯一巴掌，令男方內心小宇宙爆發，怒氣也瞬間上升，也使出一記上勾拳往空姐的肚子打去。但男方情緒已爆發，隨即又補上一個耳光，然後轉身憤而離去。

此起事件發生在今年9月，兩人事後已遭警方逮捕，並遭航空公司解聘。Republic Airways表示，當時飛機艙上並無乘客。這起荒謬的情侶吵架衍生致鬥毆案件預定下周進法院審判。

飛機上演大亂鬥，機師空姐互毆影片曝光。（摘自YouTube）

(中時電子報)