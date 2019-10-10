國民黨立委江啟臣舉辦「國慶登山健走」活動，大小朋友用力揮舞國旗，祝賀中華民國108歲生日快樂。（王文吉攝）

熱血民眾著國旗裝或穿戴國旗配件，響應「國慶登山健走」活動。（王文吉攝）

雙十國慶連假的第一天，國民黨立委江啟臣於台中豐原北坑巷健行步道舉辦「國慶登山健走」活動。1000多名熱血民眾一早齊聚中坑500高地，大小朋友揮舞國旗，並與超大型國旗合照，歡慶中華民國108歲生日快樂，現場「青天白日滿地紅」旗海飄揚，場面壯觀。

江啟臣與地方社團合辦國慶登山健走活動，號召鄉親著國旗裝或穿戴國旗配件，用輕鬆健康的方式歡慶中華民國108歲生日。江啟臣及市議員張瀞分、陳本添等現場發放小國旗、國旗紋身貼紙，1000多名熱血民眾湧入中坑500高地，並與超大型國旗合照，表達對中華民國的熱愛。

江啟臣表示，人民的愛國意識是國家最重要的基礎，為中華民國繼續奮鬥，持續捍衛我們下一代是他的使命與責任。讓我們在這4天的國慶假期都一起拿國旗、掛國旗、秀國旗，一同展現愛國心及對國家的向心力，共同找回中華民國的驕傲。

江啟臣提到，「許多朋友拿到國旗跟我說，國旗對他們來講已經是懷舊的感覺」，這代表現在這個政府已將把我們國家的國旗塵封已久！今天這麼多人響應，確實超乎自己的預期，未來也持續辦理相關活動，凝聚國人的向心力。

(中時 )