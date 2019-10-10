「紐約時報」今天引述知情人士說法報導，美國近期將核發許可證，讓一些美國企業可向大陸電信設備巨擘華為供應非敏感商品。

美國以國家安全疑慮為由，自5月中起將華為列入美國貿易黑名單，指控華為協助從事間諜活動，但華為矢口否認。

美國將華為列入黑名單，禁止華為在未獲美國政府批准下，向美國企業購買零件，讓華為在使用Google行動服務等重要技術上受到限制。

美國企業可為特定產品申請許可證，讓產品不受禁令影響。路透社8月報導，美國商務部收到130多起美國公司提出向華為出售美國產品的許可證申請。

紐時報導，美國總統川普的政府上週同意開始批准向一些美國企業核發許可證，繞過今年對華為祭出的限制。

美中官員本週在華府舉行會談，試圖終結打了15個月的貿易戰，但美國政府7日擴大黑名單，納入人工智慧新創公司等28個大陸實體後，兩國緊張關係升高。

路透社報導，美國對華為讓步的消息傳出後，日經指數止跌回升，美國S&P500指數期貨跌幅縮減。

(中央社)