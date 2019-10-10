國民黨屏東縣黨部，與韓國瑜屏東縣競選總部在屏東市舉辦國慶遊行活動，民眾個個穿著國旗裝、手搖國旗，現場旗海飄揚。（潘建志攝）

國民黨屏東縣黨部，與韓國瑜屏東縣競選總部在屏東市舉辦國慶遊行活動，民眾個個穿著國旗裝、手搖國旗，現場旗海飄揚。（潘建志攝）

雙十國慶，國民黨屏東縣黨部，與韓國瑜屏東縣競選總部、屏東縣韓家軍，共同在屏東市舉辦國慶遊行活動，民眾個個穿著國旗裝、手搖國旗，現場旗海飄揚，除了慶祝中華民國生日快樂，也有民眾開心大喊「韓國瑜當選！」

遊行隊伍包括國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士、前立委蘇清泉、國民黨立委參選人葉壽山，及縣議員唐玉琴、陳揚、李世淦等人都到場參加，在鹽埔千歲森巴舞團先鋒鼓樂隊帶領下，熱鬧前進。

遊行隊伍從屏東市慈鳳宮出發，繞行永福路、中正路、公園路、仁愛路、民生路1公里多路程，回到慈鳳宮，大家沿途高喊中華民國生日快樂，高唱中華民國頌，像嘉年華會一樣，非常熱鬧快樂。

廖婉汝表示，國慶遊行是四、五、六、七年級生小時候的回憶，這場遊行活動讓不少支持者回憶起小時候參加國慶遊行的場景，也希望凝聚支持者的力量。韓國瑜將從16日起展開全台傾聽之旅，將從台灣最南端的鵝鑾鼻出發，歡迎大家一起來為韓加油打氣。

(中時 )