2020年大陸碩士研究生招生考試開始報名，今日起至31日，考生可在每天9：00—22：00進行網路報名。近年大陸考研熱度不減，報名人數不斷上升。據統計，自2007年以來，碩士班招生的每年增長率維持在4％。不過，專家提醒，考生選擇考研切不可盲目跟風，應根據自身實力、專業水準和職涯規劃來綜合考量決定。

又到每年考研報名季，據大陸教育部今年8月發佈的《2020年全國碩士研究生招生考試公告》(下稱《公告》)，2020年考研網路報名時間為2019年10月10日至10月31日，每天9：00-22：00。據規定，報名包括網上報名和現場確認兩個階段。所有參加碩士研究生考試的考生均須進行網上報名，並到報考點現場確認網報資訊和採集本人圖像等相關電子資訊，同時按規定繳納報考費。

據中國教育線上去年發佈的《2019年全國研究生招生調查報告》顯示，自2007年以來，碩士研究生招生的每年增長率維持在4％左右。另據教育部資料統計，2018年研究生報考人數達到238萬，較2017年增加了37萬人，增幅18.4％。此一紀錄隔年年再度刷新，2019年全國考研人數規模達到290萬人，比2018年再增52萬人，增幅升至21％。

中新社報導，「考研熱」為何持續升溫，海天教育考試研究中心專家吳睿認為，一方面是社會對人才要求的門檻越來越高，倒逼學生不得不為了理想的職業選擇讀研以提高學歷；同時，眾多非全日制考生也納入到考研人數中，在數量上也就呈現出人數增長的趨勢。

在考研競爭激烈下，吳睿建議考生，選擇考研與否切不可盲目跟風，應根據自己的實力、專業水準和未來工作崗位要求來做決定。而對於決定考研的學生，吳睿則表示：「不可唯名校論，也不可追逐熱門城市報考。」

(中時 )