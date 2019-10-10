雙十國慶大會主席蘇嘉全。（鄧博仁攝)

立法院長蘇嘉全今出席國慶大會時表示，台灣在國際上面臨許多挑戰，邦交被惡意破壞，但沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣，結交越來越多的朋友。他說，捍衛主權、民主與自由的價值，是國家靈魂所在，更是台灣不可出賣的寶藏。

蘇嘉全上午出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝106年國慶大會」，致詞時表示，身為國慶籌備會主任委員，以及國慶大會主席，經常在思考一個問題，就是如何將每年雙十國慶，讓所有台灣人民，透過這場盛大慶典，為我們的國家感到光榮與驕傲。

蘇嘉全說，如果說自由的精神，是台灣人共同的驕傲；人權的價值，是台灣人共同的信仰，那麼健全的民主制度，就是台灣人最強大的力量。

他直言，縱然台灣在國際上面臨許多挑戰；縱然，中華民國的邦交被惡意破壞。但深信自由最終會戰勝一切，沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣，結交越來越多的朋友。相信民主與自由，就像是一對強壯的翅膀，只要奮力的拍打這對翅膀，我們就能「攜手世界」，讓「台灣耀飛」。

蘇嘉全說，期待台灣的善良與進步，能夠被世界看見，無論我們要面對多大的打壓和挑戰，台灣永遠在太平洋上屹立不倒。同時，也期待這個國家的每一個人，都能努力捍衛主權、民主與自由的價值，因為這些價值，是國家靈魂所在，是台灣不可出賣的寶藏。

蘇嘉全說，期待這塊土地上，世世代代的子孫，都能夠像現在一樣，擁有絕對的自由意志，選擇他們想要的未來。

(中時 )