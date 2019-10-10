原本謠傳可能取消的NBA上海賽，10日就在NBA官方微博發布，「今晚19：30，詹姆斯將率領湖人在NBA大陸賽上海站中對陣厄文領軍的湖人！」確定可以如期舉行，不過《紐約時報》資深記者史坦爆料，兩隊都沒進到比賽場地練過球。

這次NBA上海賽的場地是在上海賓士文化中心體育館，可是史坦搶先爆料，目前湖人、籃網兩隊都沒安排原本該有的開賽日當天投籃訓練，代表他們無須熟悉比賽場地，就打算直接開打，最多只能在比賽前夕早點到場投籃適應一下場地。

只是隨著火箭總管莫瑞支持香港推文風波越演越烈，這次NBA大陸賽自然成為砲轟焦點之一，不僅取消以往都會舉辦的球迷之夜，就連NBA關懷活動、球隊訓練公開受訪等行程也都取消了，無非是不想讓兩隊球員捲進這次風波當中。

隨著上海賽如期開打，接下來12日NBA深圳賽應該也會順利進行，只是假如NBA總裁席爾佛仍然抱持當前打算息事寧人的消極態度，加上人在大陸的詹姆斯、安東尼戴維斯、厄文等球星假如不小心又說錯話，這次風波恐怕更難停歇！

(中時電子報)