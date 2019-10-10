歡慶國慶雙十，花蓮與國同歡！花蓮縣政府連日來在13鄉鎮市、台九線、台十一線等各個交通要道掛上3700多幅國旗，青天白日滿地紅的色彩，整座城市旗海飄揚，花蓮縣長徐榛蔚今早參加吉安鄉升旗活動表示，這是凝聚民眾愛國愛家的熱情，更展現花蓮縣祝賀國家生日快樂的熱血精神。

民眾多認為，今年縣內懸掛的國旗特別「亮眼」！縣府社會處說，今年參酌《內政部國旗懸掛禮儀網》，採直式懸掛增加視覺效果，國旗尺寸比往年大，是96乘144公分的正6號旗，旗面較大，視覺更加壯觀。若採過去的橫式懸掛，會伸入車道部分稍多，雖不至於影響駕駛人視線，但掛起來的效果不好，才會參酌內政部網站採直幅懸掛。

徐榛蔚邀請民眾一起歡慶國慶，於家戶懸掛國旗，她說，縣府以國恩家慶情懷為國家慶生，藉由飄揚旗海增添歡騰氣氛，展現花蓮縣對國家的熱愛和尊重，培養縣民愛國意識，維護民主自由的共同價值。徐榛蔚說，國慶連假，民眾可放慢腳步，感受旗海歡騰氣氛！

「旗海」地點包括：縣政府大門口兩旁、十六股大道、新生橋、30米路(中央路)、吉安鄉中山路以及花蓮市區中正路、中山路、中華路、府前路等主要道路及13鄉鎮市主要道路，包含省道台9線(秀林鄉至富里鄉沿線)、台11丙(花蓮市至壽豐鄉沿線)及東華大橋等沿途的分隔島、橋樑及人行陸橋 ，懸掛時間至11月3日止。

(中時 )