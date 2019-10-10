據路透報導，中國政府官員透露，對美國將中國企業和實體列入貿易黑名單感到意外和失望，儘管美國總統川普週三對此感到樂觀，但北京方面降低了對本週與美國的貿易談判取得重大進展的預期。他們表示，理論上北京希望結束貿易戰，但中國官員對短期內與華盛頓達成協議的規模或範疇並不感到樂觀。

中美兩國貿易和經濟主管官員週四和週五將在華盛頓會面，嘗試結束持續15個月的貿易戰。中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽將參加談判。

若談判不能取得重大進展，川普將從下週二起對2,500億美元中國輸美商品加徵30％的關稅，目前的關稅稅率為25％。

《南華早報》引述匿名消息人士報導稱，美國和中國週一和週二舉行的副手級貿易談判未取得進展。報導稱，劉鶴帶領的中國代表團計劃週四離開華盛頓，雙方主管級官員談判僅進行一天。

不過，CNBC記者發表推文稱，白宮否認了《南華早報》關於中國副總理劉鶴計劃週四離開華盛頓、中美主管級貿易談判僅舉行一天的報導。「我們目前並不瞭解中國副總理劉鶴的行程變化」，白宮發言人對CNBC表示，劉鶴仍計劃週五晚間離開。被問及本週的談判能否取得突破時，這位官員稱總統川普尚未下定決心。

川普週三在華盛頓對記者表示：「如果我們能達成協議，我們就會達成協議，這是一個非常好的機會。」「在我看來，中國比我更想達成協議。」

一位理解談判準備工作並要求匿名的中國官員表示，根據當前的情況，本週中美貿易談判可能會陷入僵局。當被問及達成協議的可能性時，這位官員表示，「這不是一項能夠輕易完成的任務。需要雙方進行大量的準備工作以及達成共識。」

中國官員表示，兩國貿易或整體關係的改善需要更多的時間。「此前的低級別磋商旨在為談判創造良好的氣氛，但美方將28家中國實體列入黑名單產生了負面氣氛。」另一位了解本週談判的中國官員稱，雙方的爭端不應升級，否則會漸行漸遠。

「我們可能在金融戰、匯率戰和科技戰的基礎上增加外交戰，」券商BANDS Financial總經理John Browning在給投資者的一份報告中稱，儘管中國高級官員前往華盛頓進行協商，「但在我看來，這似乎算不上是一個代表團，而像是一個送葬隊伍。」

中國一位要求匿名的外交官在美國表示，美國要求中國從根本上將經濟管理模式轉型為西方的自由市場資本主義模式，這是不理性的、錯誤的。「我們過去幾十年的成就表明，我們的體制有利於中國的發展。」

他說，中國不會要求美國經濟轉變為高度依賴國有企業，也不會要求美國像中國那樣開始提供免費教育，那為什麼美方對中國提出這種要求呢？「我們希望達成協議，但也接受彼此間的差異，」這名外交官補充稱。

美國政府本週預計將向中方提出新的要求，以保護美國的知識產權，但雙方在這一問題上也存在很大分歧。中國官員稱，中國過去沒有竊取知識產權，西方企業是自願放棄的，而且也得到了好處。

「許多決定是基於企業合伙關係而作出的，」這名中國駐美官員指出，並稱這些決定通常會令西方企業獲利。該官員舉例稱，每一部售價為1,000美元的iPhone手機中，中方僅能獲得70美元。

(中時 )