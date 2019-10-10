◎蔡反制韓：中華民國不是誰的專利

蔡英文總統今天發表國慶談話，強調拒絕「一國兩制」，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨佔。「中華民國台灣」六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。

◎國慶超戒備 女狙擊手成嬌點

今(10)日是我國雙十國慶大會，從早上開始總統府前便戒備森嚴，每一個維安人員都戰戰兢兢，盡力維護安全。在眾多男性維安人員中，站在總統府露台上負責警戒的女性狙擊手則意外成了「嬌點」。

◎國慶日爬山 侯友宜：表現方式不同

國慶日一早，新北市長侯友宜率領各局處首長來到五股觀音山，以攀登硬漢嶺的方式慶祝國慶日，對於外界質疑，未舉辦升旗典禮是否與黨中央不同調，侯友宜表示，當時民政局規劃就是要挑戰硬漢嶺，「每一個人所表現的方式雖然是不一樣，但是升國旗、唱國歌、愛國家這件事都是一樣的。」

◎連假快出去玩！下周一北部有涼意

中央氣象局指出，從10日至13日的國慶連假全台各地天氣大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨，但下周一起受到東北風增強影響，北部與東北部民眾將感受到涼意，迎風面也有些許雨勢。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)