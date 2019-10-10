2020選戰情勢詭譎，親民黨主席宋楚瑜動向未明，宋楚瑜今天上午在總統府出席國慶大會，與民進黨主席卓榮泰頻頻咬耳朵，之前砲轟蔡英文總統外交政策的前總統馬英九，則是禮貌性的與隔鄰的外交部長吳釗燮握手，蔡總統離席前也向馬英九握手致意。

今年國慶典禮藍綠眾大咖雲集，大會10點開始，已表態參選2020總統的副總統呂秀蓮，身穿綠色洋裝一早9點不到就抵達會場，由於周邊都沒人，坐在貴賓席上靜靜看表演。行政院長蘇貞昌和台北市長柯文哲隨後陸續到場，但也沒有跟呂秀蓮打招呼。

後排坐著政黨領袖，親民黨主席宋楚瑜與民進黨主席卓榮泰，兩人不時交頭接耳，卓榮泰還偶爾轉過身，與在後座的鄭文燦一起加入談話陣容。

我國一連與邦交國斷交，前總統馬英九砲轟蔡英文外交政策，不過馬英九今天與外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維坐在同一側，到場也與兩人相互握手致意。

蔡英文總統今天發表國慶談話時，也點名感 謝馬英九和呂秀蓮蒞臨，蔡英文在談話中，提到「身為總統，站出來守護國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任」，全場鼓掌，馬英九也跟著拍手。

蔡英文談話後前往貴賓席致意，與馬英九握握手，不過兩人並未交談，仍是相敬如冰。

(工商 )