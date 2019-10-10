北市北投區翟姓男子與另外3名年齡相仿的同儕，今年3月間，萌生賣毒給酒店小姐，實際上精心規劃強盜對方身上現金，過程宛如電影情節，成功得手80多萬，還砍傷其中1名女子手臂，士林地院依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，對4人分別判處有期徒刑8年到9年6月不等，並沒收得手的80多萬。

22歲翟男國中畢業後擔任木工學徒，因積欠賭債58萬，希望朋友義氣相挺，幫忙約買毒的人出來交易，隨即用辣椒水、開山刀和假槍行搶，得手駕車逃逸，雙方今年3月21日晚間11點多，約在捷運北投機廠的小路交易毒品。

翟與24歲謝男、18歲吳男下車，翟持槍在後方警戒，指揮謝以辣椒水攻擊2名買毒的酒店小姐，吳在旁伺機而動，但翟不打算拿出毒品，一見2女手上的紙袋內裝有現金，立刻用辣椒水攻擊其中1人臉部，當另1名女子見狀，衝上前來想要阻止3人的車輛離開，被車上埋伏的23歲翟兄持刀砍傷手臂，慌亂中4人駕車逃逸，事後提供車輛的謝男分得4萬。

警方獲報後查出4人是北投的幫派份子，翟因小孩剛滿月，在外又積欠賭債，才計劃持槍行搶，並在車上以及關渡路的草叢起出假槍和子彈，事後他們否認犯行，法院審理後雖然承認，但法官認為，4人無端耗費寶貴司法資源，至今並未賠償被害人，翟持有子彈的部分，判處有期徒刑8月，併科新台幣5萬元罰金，強盜部分則依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪判處有期徒刑9年、8年6月以及8年不等，並沒收不法所得，可上訴，翟應執行9年6月，且案發後遭羈押至今。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )