國聯分區系列賽道奇與國民G5殊死戰，道奇在領先的狀態下打算精銳盡出，派出陣中王牌柯蕭(Clayton Kershaw)中繼，結果8局上半僅投出3球，就連被國民打者「背靠背」全壘打追平，柯蕭季後賽再度軟手，目前9局結束雙方3比3呈顯僵局，進入延長賽。

道奇與國民的殊死戰派出25歲的「少主」伯勒(Walker Buehler)扛下先發，主投6.2局僅被敲4支安打、失1分，送出7次三振，表現力壓國民的「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)，小史主投6局被敲6支安打、失3分，被道奇孟西(Max Muncy)及賀南德茲(Enrique Hernandez)敲轟，讓國民前7局處於1比3落後。

7局上半伯勒發生觸身球及保送後，道奇決定此時將他換下場，由陣中王牌柯蕭上場中繼，柯蕭有眾人皆知的「季後賽軟手症」，5日先發主投6局失3分，且當時前2局面對13人次就讓7人上壘。不過即使如此總教練仍信任柯蕭，10日柯蕭登板連送3顆好球三振結束半局，讓道奇維持3比1領先，沒想到續投後卻失控。

8局上半柯蕭面對國民倫登(Anthony Rendon)及菜鳥索托(Juan Soto)，僅投3球就連續被敲2支全壘打，讓道奇球迷全傻眼，尤其索托敲出449英尺大號追平陽春炮後，柯蕭失落神情全寫在臉上。道奇被追平緊急換上前田健太上場，才連飆3次三振結束此局。

道奇從開局一路領先，結果竟是換上王牌柯蕭後把領先賠掉，柯蕭此戰僅投0.1局被敲2支全壘打失2分，目前柯蕭季後賽2場出賽，自責分率高達7.11。9局結束雙方仍以3比3平手，將要進入延長賽。

(中時電子報)