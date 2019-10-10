國慶遊行車隊。

LIVE／國慶花車遊行

今年國慶活動相當令人期待的一刻來臨，今年在國際競賽中獲得佳績的我國運動選手、國軍楷模等組成的台灣英雄隊伍也參加遊行，包含「台灣之光」棒球好手王建民站上遊行車隊，受到民眾熱烈歡迎。

(中時電子報)