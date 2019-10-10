中華民國謝謝你 台灣英雄遊行 12:242019/10/10 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 運動好手參加國慶遊行。(取自中時電子報臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶遊行車隊。 LIVE／國慶花車遊行 今年國慶活動相當令人期待的一刻來臨，今年在國際競賽中獲得佳績的我國運動選手、國軍楷模等組成的台灣英雄隊伍也參加遊行，包含「台灣之光」棒球好手王建民站上遊行車隊，受到民眾熱烈歡迎。 (中時電子報) #台灣 #遊行 #英雄 #棒球 #參加 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶山雙胞胎節熱鬧滾滾 17:222019/10/06 生活 台灣遊行可否蒙面？網友笑雙標黨 00:012019/10/07 政治 中信盃黑豹旗誓師 208隊參賽創高 04:102019/10/07 金融．稅務 適逢同婚元年 同志遊行上看20萬人 04:102019/10/07 生活新聞 集會遊行禁化妝 徐國勇：贊成修法取消限制 12:122019/10/07 政治 同志遊行彩繪臉部該不該禁？林瑞圖、黃郁芬隔空交火 19:102019/10/07 政治 農地全部參加小地主大佃農 媳婦也可參加農保 16:092019/10/08 生活 發票盃路跑 11月在台南烏山頭水庫 17:122019/10/08 財經 國慶遊行 勞動部花車曝光 13:122019/10/09 生活 技能出英雄、閃耀全世界 勞動部技能國手雙十英雄車隊亮相 14:142019/10/09 生活 政治熱門新聞 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 韓民調狂升7％ 網：這招讓小英滅頂 - 政治 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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