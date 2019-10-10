台中茂盛醫院有5個國慶寶寶出生，家長們開心迎接新生命到來。（茂盛醫院提供／台中馮惠宜傳宜）

真是選時不如撞時，雙十國慶台中誕生多個國慶寶寶，台中林新醫院有產婦原訂10點10分剖腹生產但寶寶等不及清晨6點9分就報到了；而茂盛醫院則有名產婦預產期在10月20，但寶寶很有個性，兩天前就開始不安份讓媽媽8日入院待產，結果在10日10點10分出生，媽媽直說，寶寶自己要挑選國慶日來見大家。

雖然台灣出生率不斷探底，台中市仍誕生多個國慶寶寶，其中林新醫院預計有8個寶寶出生，而茂盛醫院則有5位新生兒出世，為鼓勵產婦再接再厲，茂盛醫院特別致贈產婦們象徵好孕的「金鏟子」。

林新醫院產科主任陳財泉指出，該院10日最早出生的寶寶是6點09分緊急剖腹產出生的寶寶，產婦因前置胎盤計畫在十月十日上午10點剖腹，未料提早出血，只好緊急開刀；還有一名一位產婦，不小心懷第三胎，這一胎距前胎已8年，她對於寶寶在雙十節出生特別高興，其說，這樣生日好記，意義非凡，

茂盛醫院有一名26歲的產婦周小姐在國慶日的10點10分生下自己的第一胎男嬰，寶寶皮膚白皙、重達3250克的健康寶寶，周小姐說，她原本預產期在10月20日，但寶寶前兩天開始不安份，逼得他提早到院待產催生，沒想到竟在雙十節10點10分自然出生，負責接生的產科醫師林于翔說：這個寶寶很有個性，自己要挑選國慶日來見大家，院方統計該院已有5名國慶寶寶出生。

茂盛醫師院長李茂盛指出，晚婚、晚生的情況普遍，而接受人工生殖婦女的年齡也提高許多，他也呼籲：政府力推獎勵生育措施，讓婦女敢多生小孩；同時也應修改人工生殖法，讓同志家庭也能擁有生育權，以挽救台灣不斷探底的生育率！

(中時 )