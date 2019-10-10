據@NBA官方微博消息，今(10)天晚上19時30分舉行的NBA中國賽上海站（湖人VS籃網）將照常舉行。不過，截至10日，NBA官方合作夥伴中，所有中資企業均已宣布與NBA「絕交」，連在上海賽舉辦地點梅賽德斯—奔馳文化中心的不少宣傳看板以及贊助商的相關搭建都已拆除，若這場賽事能照常舉辦，場面恐會有點尷尬。

值得注意的是，今天公開活動中，晚上18時有賽前新聞發布會，NBA總裁蕭華是否出席記者會並就莫雷事件道歉，成各界關注焦點。

NBA官網列舉的25個NBA官方合作夥伴中，有11家中資及台資企業。它們分別是安踏、長虹、攜程、德克士、一嗨汽車、康師傅、美菱、蒙牛、咪咕視頻、吾尊、小贏科技。目前，上述企業均已宣布「終止」或「暫停」與NBA的合作關係。

中外合資企業NBA官方夥伴有2家，分別是東風日產和中宏保險。其中，東風日產已於9日發表聲明稱：「針對休斯頓火箭隊總經理莫雷及NBA總裁蕭華近日發表的不當言論，東風日產決定即日起，中止與NBA官方在中國的一切合作」。

(旺報 )