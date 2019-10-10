鴻海集團創辦人郭台銘（右二）國慶日帶著兩名郭家軍新成員戴寧（右三）、陳怡樺（右四）出席國旗屋升旗典禮。（邱立雅攝）

韓國瑜則派出幕僚孫大千代表出席國旗屋升旗典禮，現場歡聲雷動。（邱立雅攝）

雙十國慶，桃園市國旗屋10日上午舉辦升旗典禮，鴻海集團創辦人郭台銘受張老旺之邀，前來參加升旗典禮，不料郭董人還站在台上，台下韓粉高喊：「韓國瑜凍蒜、郭台銘下台！」此起彼落的噓聲也讓台上人頗為尷尬，甚至張老旺一度面露不悅要求台下安靜。

郭台銘日前走訪國旗屋大啖米干美食，當時便承諾要捐2萬面國旗給張老旺，國慶當天郭台銘果然親自出席，在結束台北市政府升旗典禮後，趕往平鎮雲南文化公園，現場旗海飄揚振奮人心。

郭台銘此次參加國旗屋升旗典禮，還帶著兩名美女「郭家軍」苗栗縣竹南鎮現任鎮民代表陳怡樺、嘉義市議員戴寧。郭台銘指出，兩名郭家軍新成員不僅年輕高學歷，他認為未來科技經濟全球化，要有年輕人帶領，讓科技立法，讓台灣成為科技AI島。

在結束唱國歌與升旗典禮後，郭台銘在致詞時表示，自己是帶著歡愉的心情為中華民國慶生，感佩張老旺25年來如一日，為心愛的國旗犧牲奉獻，是敬愛國家的表率。不過郭台銘話未說完，台下響起此起彼落的「韓國瑜凍蒜」、「郭台銘下台」等叫囂聲，郭台銘仍鎮靜把話說完。

張老旺也表示現場有許多朋友、不分黨派，為了辦升旗典禮，他花了40年的時間，第1年舉辦的時候現場只有3個人，到了第10年才開始有民代來參加，其中1名就是今天也到場的舒翠玲，張老旺希望大家都能變成國旗粉，讓國家長長久久。

同樣捐出國旗的韓國瑜則派出幕僚孫大千代表出席，孫大千與郭台銘兩人在台上始終保持距離，互動並不熱絡。孫大千致詞時以韓國瑜代理人身分向民眾喊話，懇求明年大選為中華民國粉身碎骨，用雙手護國旗、救國家。

(中時 )