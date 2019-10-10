黑衣少年被6、7人拳打腳踢打趴在地。（摘自臉書爆料公社）

一名同行的疑似國小男童也被打到蹲在地求饒。（摘自臉書爆料公社）

被害人同行的高中友人也被棍棒打頭。（摘自臉書爆料公社）

網路爆料公社傳新北瑞芳公園10多人痛毆一人影片。（摘自臉書爆料公社）

新北勢瑞芳後站公園驚傳凌虐，臉書《爆料公社》流傳多名黑衣男子圍毆痛打1名少年，帶頭男子嗆聲「你跟誰的啦，我太陽ㄟ！」眾人持棍、挖土鏟子把少年被打得抱頭蹲在地上求饒「大ㄟ！歹勢啦！」就連同行國小男孩也被打破頭，氣焰囂張，引發眾怒。

一名網友10日凌晨12點多在網路《爆料公社》上傳一群人凌虐少年影片，直呼致人於死地，沒想到自稱雙溪瑞芳人，太陽的是這樣處理事情，不是用正當方式，多人打汐止一人。「又是一個多人欺負弱小事件？！治安讓人擔心」。

圍毆影片長達3分半鐘，影片裡先是黑衣少年大喊「Ｘ！」然後對著穿黑衣的被害少年出拳猛打8拳，接著帶頭的白衣青年拿著鏟子往背後重擊，「乾你老木咧！」四、五人見狀上前輪流猛打腳踢，幹譙聲不絕，將他打趴在地，直喊各位哥哥對不起啦。

其中帶頭的黑衣男子令低頭說抱歉的高中生站起來，猛打他耳光、巴頭責問少年「你跟誰的啦？」嗆聲「你跟誰的啦？叫他來瑞芳拉，攏來啦！」另名帶頭的白衣男子則持棍問與被害人同行的2名友人，你錄影喔，問看嘜，我太陽的，我叫阿福啦！

一群人打得不過癮，目標轉往另兩名友人，一持棍男子突然說「你也要喔！」揮棍就往一名疑似國小學童頭打去，另名友人也被棍棒砸頭，眾人轟笑「人家這麼小，就不會大漢了擱給人摃」，影片裡施暴男女大約10人，囂張行徑引起眾怒。

瑞芳警分局偵查隊長薛光明表示，有關爆料公社於10月10日0時許po文，經調查屬單純糾紛事件，初步排除為幫派份子所為，是否還有其他隱情，警方為求慎重仍持續追查中，目前已將數名涉案犯嫌依法移送基隆少年法庭處理。

(中時 )