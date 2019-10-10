韓國瑜國政直播。

雙十國慶，國民黨總統參選人韓國瑜與競爭對手、現任總統蔡英文在兩岸議題上互別苗頭。

韓也與國政顧問團一起公布「兩岸政策白皮書」，說明理念。他強調，兩岸目前不存在統一或獨立

的條件，這一代人無法限制下一代人的選擇。

韓並主張堅持一中各表、兩岸建立互信、建立朝野溝通管道，及只有大陸民主化才能確保兩岸

發展。

(中時電子報)