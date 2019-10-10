直播》韓提兩岸白皮書：目前不存在統一或獨立的條件 12:422019/10/10 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。(取自中時電子報臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜國政直播。 雙十國慶，國民黨總統參選人韓國瑜與競爭對手、現任總統蔡英文在兩岸議題上互別苗頭。 韓也與國政顧問團一起公布「兩岸政策白皮書」，說明理念。他強調，兩岸目前不存在統一或獨立 的條件，這一代人無法限制下一代人的選擇。 韓並主張堅持一中各表、兩岸建立互信、建立朝野溝通管道，及只有大陸民主化才能確保兩岸 發展。 (中時電子報) #兩岸 #政策 #總統 #白皮書 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 百日維新 韓國瑜爭取郭粉 04:092019/10/06 時論廣場 韓被討厭度高？看完曾投韓網友留言後 他恍然大悟！ 14:442019/10/06 政治 韓國瑜下架蔡英文靠這兩招 04:102019/10/07 時論廣場 韓國瑜票從哪來？名經紀人樂觀列出8票源 10:092019/10/07 政治 黨內各懷鬼胎 新黨勸韓離開國民黨 15:312019/10/07 政治 黃光芹為何狂黑韓？原來竟是從這件事開始... 16:062019/10/07 政治 年輕人邀K歌 這一幕破了「黑韓」老梗 01:552019/10/08 政治 韓國瑜請假選舉被罵翻？黃暐瀚：做就對了 10:372019/10/09 政治 未表態選民質疑高雄市政？ 趙少康竟這樣回應 18:372019/10/09 政治 韓國瑜靠300萬韓粉 藍常委預言2020結局 23:532019/10/09 政治 政治熱門新聞 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 韓民調狂升7％ 網：這招讓小英滅頂 - 政治 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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