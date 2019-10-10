國聯分區系列賽道奇與國民G5殊死戰，道奇前2局就靠全壘打取得3分領先，沒想到換上王牌柯蕭(Clayton Kershaw)中繼，8局上半僅投3球就被國民打者「背靠背」全壘打追平，雙方殺進延長賽，10局上半滿壘時坎卓克(Howie Kendrick)敲出超前滿貫炮，最終國民以7比3帶走勝利，將與紅雀進行國聯冠軍戰。

道奇25歲的「少主」伯勒(Walker Buehler)先發6.2局僅失1分，表現力壓國民的「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)，他主投6局被道奇孟西(Max Muncy)及賀南德茲(Enrique Hernandez)敲轟，前7局結束道奇還以3比1領先。

道奇在殊死戰派出王牌柯蕭中繼，結果連挨2轟被追平，柯蕭退場後難掩失望。（美聯社）

道奇7局下半2人出局後為了搶勝，派出陣中王牌柯蕭上場中繼，連送3顆好球三振對手，沒想到第8局續投卻失控，僅投出3球就遭國民倫登(Anthony Rendon)及菜鳥索托(Juan Soto)「背靠背」全壘打追平，柯蕭「季後賽軟手症」再度出現，退場後柯蕭難掩失望神情，獨自坐在椅子上落寞抱頭。

雙方逼到延長賽，10局上半道奇喬凱利(Joe Kelly)先送出保送後又被倫登敲二壘安打，無人出局的情況下決定敬遠今日曾開轟的索托，擠成滿壘想要抓下一棒坎卓克，結果第2顆球就被逮中，敲成中外野方向滿貫炮，國民一棒將比賽超前成7比3，最終國民從落後到延長賽逆轉奪勝，將道奇淘汰，與紅雀晉級國聯冠軍賽。

國民以外卡身分闖進季後賽，且相隔38年後隊史(含前身)第2次打進聯盟冠軍戰，前身蒙特婁博覽會隊在1981年於國聯冠軍戰第5戰不敵道奇，這次則是搬到華府改名國民後，首度闖進聯盟冠軍戰。

道奇以國聯戰績龍頭、豪奪106勝之姿，結果在國聯系列戰遭外卡晉級的國民逆襲，遭到淘汰。近年來道奇戰績長紅，卻總是差臨門一腳，2016年國聯冠軍戰敗給小熊，17、18連續闖進世界大賽，卻都看對手太空人、紅襪抱走冠軍獎杯，今年更慘被擋在國聯冠軍戰門外，上一次拿下世界大賽冠軍要追溯到1988年。

(中時電子報)