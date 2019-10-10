候選人真的不要亂開支票！要是承諾了又沒做到可能會像接下來這名市長一樣，遭市民與黑粉們綁在車後拖行，完美詮釋什麼叫做「遊街示眾」。這起恐怖的事件發生在墨西哥的瑪格利塔市（Las Margaritas）。起因是現任市長在競選時曾允諾市民，如若當選會將道路修復完全，不料該市長走馬上任後便將對市民的承諾遺忘，才引發了這起駭人聽聞的事件。

本周二在墨西哥發生了市民強行闖入市府辦公室，並將市長赫南德茲（Jorge Luis Escandon Hernandez）強行拖出、綁在車後一路拖行的可怕事件。(影片/取自Imagen Noticias YOUTUBE)

據《每日郵報》報導，本周二在墨西哥發生了市民強行闖入市府辦公室，並將市長赫南德茲（Jorge Luis Escandon Hernandez）強行拖出、綁在車後一路拖行的可怕事件。警方獲報後，隨即趕到現場並與市民展開激戰，據報導指出這場混戰至少出動了40名警力才將激進市民制伏。而獲救的市長，也立刻被送往醫院。事後，赫南德茲特別發出聲明，表示自己絕不向惡勢力低頭且一定會採取法律行動。

而據《BBC》報導，市民之所以如此氣憤的原因，是因為赫南德茲說話不算話，在他還是候選人時曾承諾會替市民修復當地的一條道路，不過事後卻「遺忘」自己的諾言。事實上，在墨西哥若是當地官員拒絕配合某些不良計畫時，常常會被當成目標，但是像這次針對候選人的競選宣言而攻擊的行為在墨西哥卻是極其罕見的。

(中時電子報)