2019中國國際福祉博覽會暨中國國際康復博覽會（CR EXPO）在10日在北京國家會議中心舉辦。全球最新的輔具工具，都悉數亮相。目前大陸有持證殘疾人約3500萬，失能及半失能老人近4500萬，為改善和提高廣大老年人、傷病人生活質量，提供優質輔具工作已是一項迫切的任務。

此次展會的展品覆蓋康復輔具全產業鏈。展示產品不僅包含移動出行、假肢矯形、視聽溝通、家居生活、監測看護、康復醫療、無障礙設施設備、福祉汽車等，同時包括眾多服務解決方案，如康復評估軟件、健康管理、個性化服務及文化、體育等多角度應用等也將呈現，滿足不同觀眾需求。

另外，展會上還將呈現更多新技術、新應用。中國殘聯康復部副主任馮力告訴記者，本屆參展的新品呈現智能化、輕便化趨勢，應用範圍涵蓋各類輔具需求，如全球最輕的折疊輪椅、最輕的動力膝關節、首批智能物聯網康復訓練系統、首款智能眼鏡、首款可觸摸盲文地圖、個體最小性能最好的眼控儀等，都將在展會中亮相。

作為2019「一帶一路」框架下殘疾人事務主題活動重要內容之一，2019中國國際福祉博覽會同期還將舉辦第三屆全球輔助器具產業發展大會、北京國際康復論壇等30余場活動，數十個國家和地區的代表參加，推動輔助器具領域合作在「一帶一路」沿線國家走深走實。

目前，我國康復、輔助器具使用量十分龐大，目前我國有持證殘疾人約3500萬，失能及半失能老人近4500萬。據馮力介紹，2016年10月，國務院印發了《關於加快發展康復輔助器具產業的若幹意見》，將加快發展具有中國特色的康復輔助器具產業，為改善和提高廣大老年人、殘疾人、傷病人生活質量提供優質的輔具產品，視為一項十分重要和緊迫的任務。

數據顯示，我國康復輔助器具每年產值約為7000萬元，近兩年的發展勢頭極為迅猛。中國殘疾人輔助器具中心主任李晞表示，目前我國向殘疾人提供的康復、輔助器具種類近8000種，已由過去的「無」發展到「有」進而發展到「有更好且更多選擇」的狀態。

(中時 )