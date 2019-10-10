美國移民規定越來越嚴格，不過現在美國公民自由聯盟(ACLU)表示，越來越多的移民執法人員利用婚姻綠卡面試逮捕移民，讓這些抱有美國夢的人心碎，目前在紐約、維吉尼亞、佛羅里達、伊利諾和加州發生數十起此類事件，並控告移民局。

聯邦法規定，美國公民可通過結婚幫助無證移民的配偶獲得合法身份，其中艾麗絲與丈夫埃爾默‧桑契斯(Alyse and Elmer Sanchez)因沒收到通知而缺席移民聽證，2005年被缺席宣判遣返。艾麗絲2018年9月為丈夫申請綠卡，今年5月7日接到面試通知，按通知到移民局參加結婚綠卡面試，過關後艾麗絲當場給家人發簡訊報喜，不過下一秒丈夫被戴上手銬，等候遣返宏都拉斯。

艾麗絲表示移民局是設陷阱把他們騙來，指巴爾的摩移民當局以婚姻綠卡面試為名，藉機逮捕他們的移民配偶。律師說，結婚雙方過去到移民局面試毫不擔憂被捕，更不怕會被遣返，因為USCIS的長期政策是禁止在面試期間逮捕。如今國土安全部非法地把結婚綠卡面試當做誘餌，如今在全國頻頻發生，也讓許多移民擔憂。

(中時電子報)