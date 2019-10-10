胡瓜主持《綜藝大集合》，近日到嘉義太保麻寮古恩宮，所到之處引起當地轟動，不只全家出動，他笑稱還會看到各地「板凳」，因為鄉親們都會用板凳佔位，形成特殊景象，除了節目魅力無法擋，近日在ptt網友大肆討論問卦，「為什麼胡瓜節目歷久不衰，且長輩都超愛看？」

胡瓜外景主持親自回覆網友，「收視率完勝所有人。」行事低調的他直喊「不敢當」，出道37年的他從《鑽石舞台》、《金曲龍虎榜》到《百戰百勝》、《天才bangbangbang》、《紅白勝利》以及《非常男女》，經歷30多年不同類型節目，但外景節目從來沒斷過，而且一直保持周末全國收視第一，但也正因如此，大家忽略了他還有主持其他類型的節目，包含醫療、相親、益智、歌唱、旅遊、美食、兩性、親情以及心理，幾乎涵蓋所有節目類型。

胡瓜拚命玩遊戲。（民視提供）

針對網友批《大集合》一成不變，胡瓜回應，「節目18年換了100多個遊戲，因地制宜變換遊戲，也許這是觀眾比較不瞭解的，經常看到長輩上館子吃飯，都是尋找熟悉的老味道，如果換了師父，就換了味道。」他強調一路走來不忘初衷，把歡樂帶給大家就是節目招牌，跟鄉親互動是沒腳本的主持、是每集都計算不到的效果。

(中時 )