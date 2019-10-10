網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

親民黨主席宋楚瑜又將御駕出征，然而有網友表示，他韓粉爸一聽到宋要出來選，嘆氣表示，已經很難選了，又來分票！現在只有台北市長柯文哲出來，國民黨總統參選人韓國瑜才能贏！

網友maxknife表示，他父親是韓粉，看到宋楚瑜又要出來選，直言就已經很難選了，還出來分票！他父親更希望，讓柯文哲出來分蔡英文的票啦，儘管該網友表示，柯文哲又不選，但他父親說網路上民調都還有做柯文哲阿！那個民調還街頭的，很接地氣啦！柯出來韓會贏啦！

(中時電子報)