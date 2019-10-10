今天是國慶日，某些媽媽會選擇在這一天讓寶寶來到世界，但據各醫院統計，今年國慶寶寶的人數多落在個位數，對比過去已減少許多。婦產科醫師表示，少子化趨勢，加上年輕媽媽多讓寶寶自然出生，國慶寶寶的盛況已不再。

截至今日中午，國泰醫院（含分院）共迎來7名國慶寶寶，其中5人自然產，2人剖腹產，尚有5人待產；新光醫院迎來1名國慶寶寶，尚有1名孕婦待產；台大醫院迎來3國慶寶寶，其中2人是雙胞胎；台北長庚則有4名孕婦等待自然產。各醫院國慶寶寶人數多維持在個位數。

台北長庚醫院產科主任蕭勝文表示，以往國慶日是婦產科最忙錄的日子之一，自己最多一天接生6、7人，整家醫院一天可迎接10多名寶寶。然而，近幾年新生兒有減少趨勢，加上現代媽媽較不講求特定節日剖腹產，國慶寶寶也越來越少。

國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫表示，老一輩的家長較重視孩子出生的時辰。龍年時，國泰醫院3院最多可迎接20多名國慶寶寶；現代媽媽則講求自然，等出現落紅、破水才生小孩，希望讓寶寶自己決定出生的時間。雖然現代媽媽較不講求時程，但蕭勝文表示，仍有一部分媽媽會選擇在紀念日剖腹產，例如結婚紀念日、自己或老公的生日等。

蔡亞倫表示，剖腹產與自然產各有利弊，前者可因應胎位不正、心跳變異性不佳等問題，後者身體的恢復較快，哺乳、重返工作崗位的時間也較早。她提醒民眾，35歲以後，染色體異常的機率較高，女性生小孩要趁早。

面對少子化趨勢，台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院一般婦產科主治醫師黃閔照表示，台灣女性過半都已投入職場，在需要工作的前提下，晚生、晚婚現象也增多。政府若需鼓勵生育，就應建立孕產婦友善的工作環境，可提供鼓勵機制（如：減稅），讓企業重視女性員工的權益。

(中時 )