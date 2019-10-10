蔡英文總統今天發表國慶談話，或許是連日來接見外賓太過勞累，蔡在談話時頻頻吃螺絲，還一度唸到「國ㄈㄨˋ」，讓不少守在電視機前民眾一度誤以為蔡終於在國慶日提到「國父」 ，後來才改口是「民富而國強」。

慶祝國慶，蔡英文總統近日行程滿滿，昨晚前往桃園參加國慶晚會，今天一早就偕同陳建仁副總統伉儷在總統府接受專程來台參加中華民國108年國慶活動的各國慶賀團、代表們及駐台使節，致賀我國雙十國慶。

蔡英文今天上午在國慶大會發表國慶談話時，頻頻吃螺絲，在提到未來國家三大目標時，談到第二項是，持續壯大台灣，強化經濟實力，「讓民富而國強」，卻唸成「讓國ㄈㄨˋ…」，隨後發現不對，停頓了一下，才改成「讓民富而國強」。

隨後在下一段，提到「世界經濟論壇」的評比，也一度唸成「世界論壇」再改回正確名稱，緊接著後面一段談到「無數充滿創意的設計師」，先是跳過「無數」兩個字，之後再重新唸一遍。網友不禁留言「總統，妳累了嗎？」

(工商 )