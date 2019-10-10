基隆子弟羅智強批外交官輕生事件，最瞧不起的立委就是蔡適應。（許家寧攝）

北市議員游淑慧質疑蔡適應看板不敢用綠色，遮遮掩掩，相當不要臉。（許家寧攝）

國民黨基隆立委參選人宋瑋莉今早10點10分在海洋廣場舉辦國慶升旗典禮，北市議員羅智強、游淑慧到場力挺，炮口對準民進黨籍立委蔡適應，指蔡落井下石害死大阪外交官蘇啟誠，質疑蔡的競選看板不敢用綠色和黨徽，騙選票的行為相當「不要臉」。

羅智強說，三年半來中華民國被蔡英文和蔡適應踐踏的無以復加，他說，民進黨立委裡最瞧不起的就是蔡適應；羅說去年台日關係風波，當大家要駐日代表謝長廷負責時，第一個跳出來護航，把責任推給大阪辦事處長蘇啟誠的人就是蔡適應。

羅智強說，蘇啟誠是很優秀的外交官，認真工作、兢兢業業為中華民國拓展外交，結果一個叫「IDCC」的帳號在網路造謠中傷大阪處是黨國餘孽，不歸小夫管，壓力讓外交官以死明志，造成中華民國外交損失，這樣的立委不下架沒有公理。

游淑慧接力痛批，過去三年蔡政府做得有夠爛，爛到連民進黨自己人都不好意思用綠色、黨徽，質疑蔡適應為什麼不敢用？因為怕被說是民進黨，也提醒民眾不要冒充藍軍的被騙了，她強調去年最綠的高雄已經翻轉了，今年台灣頭基隆一定也要翻轉。

對此，蔡適應回應，他的看板用色選擇超越藍綠，會使用藍色是因為海洋是基隆的元素，而藍色正是代表海洋的色調，游把他的看板說成「政黨色彩」，顯見對方內心想法很狹隘。

(中時 )