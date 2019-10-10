郭台銘（中）受邀參加國旗屋升旗典禮。（邱立雅攝）

郭台銘（中）到桃園國旗屋參加升旗典禮，同台的還有韓國瑜幕僚孫大千（右三）。（邱立雅攝）

前總統馬英九日前與鴻海創辦人郭台銘受邀出席活動，兩人現場上演愛的抱抱戲碼，兩人抱得親密，卻引來韓粉不滿，怒批馬英九勾結外人，應開除黨籍。郭台銘國慶日當天出席國旗屋升旗典禮，為馬英九抱屈，呼籲國民黨不要搞錯對象，應支持認同中華民國的候選人。

前行政院長江宜樺6日舉辦演講，邀請馬英九、郭台銘出席，由於馬英九曾在造勢場合遭韓粉狂噓，郭台銘當場給馬愛的抱抱，不料兩人「世紀相擁」畫面引來韓粉不悅，痛批這是「不識大體的一抱」，要求國民黨清理門戶，開鍘馬英九。

對此，郭台銘國慶日當天到桃園參加國旗屋升旗典禮時表示，如果連馬英九這麼忠黨愛國、為國為黨，都遭如此對待，郭台銘認為台灣的民主政治要進步，國民黨要進步，支持任何候選人，只要是認同中華民國。至於還會與馬英九見面嗎？郭台銘明確表達兩人是好朋友，「隨時都可以見。」

此外，國旗屋現場驚見孫大千與郭台銘同台升旗，不過孫大千致詞時表示，希望在場民眾能多支持國民黨，要撥亂反正、下架民進黨，在明年關鍵大選時刻守護中華民國，讓中華民國國旗永世飄揚。

(中時 )