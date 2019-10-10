在「反送中」風暴的一片觀望下，NBA季前賽今天有望如期在上海舉行。NBA陸官方微博稍早發出兩則預告，湖人隊和籃網隊將在今晚7時30分正面交鋒，似為比賽暖場、鋪墊氣氛。

NBA火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）4日發出聲援香港的推文，引起大陸軒然大波，也影響這次NBA季前賽在大陸的相關活動，包括9日的球迷之夜，以及湖人隊與籃網隊球員、教練的公開採訪活動都遭取消。

至於原定今晚開打的比賽，未到最後一刻，外界都不敢拍胸脯保證能如期登場。不過，今天上午11時許，NBA大陸官方微博連發兩文，似在預告晚間的比賽將如期舉行。

NBA大陸微博貼文表示，今天晚間7時30分，詹姆斯（LeBron James）將帶領湖人隊在NBA中國賽上海站中對陣厄文（Kyrie Irving）領軍的籃網隊。

另一則貼文則稱，湖人隊和籃網隊將在今晚7時30分開始的NBA大陸賽上海站上正面交鋒。

在大陸官媒、組織連日發文與透過行動抵制NBA的狀況下，前述兩則NBA大陸的微博貼文下方隨即湧進上千留言，並引來兩派網友叫罵。

有網友留言表示，支持籃網和湖人，讓網路暴民自己敲鍵盤去吧。但也有「愛國派」網友持續鼓譟稱，去看的球迷麻煩人手一五星旗。

(中央社)